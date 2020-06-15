According to the latest reports, the Black Entertainment Television (BET), the organizers of the annual BET Awards on Monday 15th of June announced the nominations for the 2020 BET Awards.
Nigerian stars; Grammy-nominated Burna Boy and MAVIN artiste, Rema made the list in the Best International Act and Viewer’s Choice: Best New International Act categories respectively
Mama Burna accepted her son’s award last night! #ProudMoment #BETAwards #BestInternationalAct sponsored by @vodacom and @russianbearsa 🙌🏾 pic.twitter.com/Yx7OtLX5lg
— BET Africa (@BET_Africa) June 25, 2019
Drake has the highest nominations with six nominations while Megan Thee Stallion and Roddy Ricch are next on five nominations each.
Below is a full list of nominations for the awards;
BEST FEMALE R&B/POP ARTIST
BEYONCÉ
H.E.R.
JHENE AIKO
KEHLANI
LIZZO
SUMMER WALKER
BEST MALE R&B/POP ARTIST
ANDERSON .PAAK
CHRIS BROWN
JACQUEES
KHALID
THE WEEKND
USHER
BEST GROUP
CHLOE X HALLE
CITY GIRLS
EARTHGANG
GRISELDA
JACKBOYS
MIGOS
BEST COLLABORATION
CHRIS BROWN FT. DRAKE – NO GUIDANCE
DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND – HIGHER
FUTURE FT. DRAKE – LIFE IS GOOD
H.E.R. FT. YG – SLIDE
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – HOT GIRL SUMMER
WALE FT. JEREMIH – ON CHILL
BEST MALE HIP HOP ARTIST
DABABY
DRAKE
FUTURE
LIL BABY
RODDY RICCH
TRAVIS SCOTT
BEST FEMALE HIP HOP ARTIST
CARDI B
DOJA CAT
LIZZO
MEGAN THEE STALLION
NICKI MINAJ
SAWEETIE
VIDEO OF THE YEAR
CHRIS BROWN FT. DRAKE – NO GUIDANCE
DABABY – BOP
DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND – HIGHER
DOJA CAT – SAY SO
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – HOT GIRL SUMMER
RODDY RICCH – THE BOX
VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
BENNY BOOM
COLE BENNETT
DAVE MEYERS
DIRECTOR X
EIF RIVERA
TEYANA “SPIKE TEE” TAYLOR
BEST NEW ARTIST
DANILEIGH
LIL NAS X
POP SMOKE
RODDY RICCH
SUMMER WALKER
YBN CORDAE
ALBUM OF THE YEAR
CUZ I LOVE YOU – LIZZO
FEVER – MEGAN THEE STALLION
HOMECOMING: THE LIVE ALBUM – BEYONCÉ
I USED TO KNOW HER – H.E.R.
KIRK – DABABY
PLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIAL – RODDY RICCH
DR. BOBBY JONES BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD
FRED HAMMOND – ALRIGHT
JOHN P. KEE FT. ZACARDI CORTEZ – I MADE IT OUT
KANYE WEST – FOLLOW GOD
KIRK FRANKLIN – JUST FOR ME
PJ MORTON FT. LE’ANDRIA JOHNSON & MARY MARY – ALL IN HIS PLAN
THE CLARK SISTERS – VICTORY
BEST ACTRESS
ANGELA BASSETT
CYNTHIA ERIVO
ISSA RAE
REGINA KING
TRACEE ELLIS ROSS
ZENDAYA
BEST ACTOR
BILLY PORTER
EDDIE MURPHY
FOREST WHITAKER
JAMIE FOXX
MICHAEL B. JORDAN
OMARI HARDWICK
YOUNGSTARS AWARD
ALEX HIBBERT
ASANTE BLACKK
JAHI DI’ALLO WINSTON
MARSAI MARTIN
MILES BROWN
STORM REID
BEST MOVIE
BAD BOYS FOR LIFE
DOLEMITE IS MY NAME
HARRIET
HOMECOMING: A FILM BY BEYONCÉ
JUST MERCY
QUEEN & SLIM
SPORTSWOMAN OF THE YEAR
AJEÉ WILSON
CLARESSA SHIELDS
COCO GAUFF
NAOMI OSAKA
SERENA WILLIAMS
SIMONE BILES
SPORTSMAN OF THE YEAR
GIANNIS ANTETOKOUNMPO
KAWHI LEONARD
LEBRON JAMES
ODELL BECKHAM JR.
PATRICK MAHOMES II
STEPHEN CURRY
BET HER AWARD
ALICIA KEYS – UNDERDOG
BEYONCÉ FT. BLUE IVY CARTER, WIZKID & SAINT JHN – BROWN SKIN GIRL
CIARA FT. LUPITA NYONG’O, ESTER DEAN, CITY GIRLS & LA LA – MELANIN
LAYTON GREENE – I CHOOSE
LIZZO FT. MISSY ELLIOTT – TEMPO
RAPSODY FT. PJ MORTON – AFENI
VIEWER’S CHOICE AWARD
CHRIS BROWN FT. DRAKE – NO GUIDANCE
DABABY – BOP
FUTURE FT. DRAKE – LIFE IS GOOD
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ – HOT GIRL SUMMER
RODDY RICCH – THE BOX
THE WEEKND – HEARTLESS
BEST INTERNATIONAL ACT
BURNA BOY (NIGERIA)
INNOSS’B (DRC)
SHO MADJOZI (SOUTH AFRICA)
DAVE (U.K.)
STORMZY (U.K.)
NINHO (FRANCE)
S.PRI NOIR (FRANCE)
VIEWER’S CHOICE: BEST NEW INTERNATIONAL ACT
REMA (NIGERIA)
SHA SHA (ZIMBABWE)
CELESTE (U.K.)
YOUNG T & BUGSEY (U.K.)
HATIK (FRANCE)
STACY (FRANCE)
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