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JUST IN: Fireboy Bags 9 Nominations In The 14th Headies Nominees List (SEE FULL LIST)

Entertainment
By San

The apex Nigerian music award platform, Headies has released its nominees for the 14th edition which captures the year in review of July 2019 – September 2020. A standout act in this year’s nominations is YBNL’s Fireboy who bags 9 nominations which include the popular categories like video of the year, pop album of the year, and recording of the year. Grammy Award nominee, Burna Boy has his works littered here and there but his African Giant Album earned him the Album of The Year nominee slot

See the full list of nominees below

BEST RECORDING OF THE YEAR

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1.OZYMANDIAS – BRYMO

2.SMILE – WIZKID FEAT. HER

3.WONDERFUL – BURNA BOY

4.DREAMER – FIREBOY DML

5.GHOST TOWN – WURLD

 

PRODUCER OF THE YEAR

1.PHEELZ – ‘BILLIONAIRE’ BY TENI

2.SPAX – ‘AWAY’ BY OXLADE

3.KEL P – ‘PULL UP’ BY BURNA BOY

4.SARZ – ‘MAD’ BY SARZ & WURLD

 

BEST RAP ALBUM.

1.GOD’S ENGINEERING – AQ

2.ILLY CHAPO X – ILLBLISS

3.YPSZN2 – PSYCHO YP

4.CULT! – PAYBAC IBORO

5.THE ERIGMA II – ERIGGA

 

 

BEST R&B ALBUM

1.LAUGHTER, TEARS AND GOOSEBUMPS – FIREBOY DML

2.I LIKE GIRLS WITH TROBUL – SARZ & WURLD

3.KING – PRAIZ

4.BOO OF THE BOOLESS – CHIKE

5.CELIA – TIWA SAVAGE

 

 

Best Alternative Album

1.YELLOW – BRYMO

2.LUCID – ASA

3.THE LIGHT – BEZ

4.PIONEERS – DRB LASGIDI

5.ROOTS – THE CAVEMEN

Best Pop Album

1.APOLLO – FIREBOY DML

2.AFRICAN GIANT – BURNA BOY

3.A GOOD TIME – DAVIDO

4.WOMAN OF STEEL – YEMI ALADE

5.AFRO POP VOL. 1 – ADEKUNLE GOLD

 

 

Best Music Video

1. ELI – FIREBOY BY CLARENCE PETERS

2.1 MILLI – DAVIDO BY DIRECTOR K

3.SMILE – WIZKID BY MEJI ALABI

4.BILLIONAIRE – TENI BY TG OMORI

5.SHEKERE – YEMI ALADE BY OVIE ETSEYATSE

Best R&B SINGLE

1.UNDER THE SKY – PRAIZ

2.DUDUKE – SIMI

3.MAD – SARZ & WURLD

4.BAD INFLUENCE – OMAH LAY

5.TATTOO – FIREBOY DML

6.DANGEROUS LOVE – TIWA SAVAGE

 

Best Collabo

1.KNOW YOU – LADIPOE FEAT. SIMI

2.NOBODY – DJ NEPTUNE FEAT. JOEBOY & MR. EAZI

3.SWEET IN THE MIDDLE – DAVIDO FEAT. NAIRA MARLEY, ZLATAN & WURLD

4.DON’T CALL ME BACK – JOEBOY FEAT. MAYORKUN

5.TOTORI – ID CABASA FEAT. WIZKID & OLAMIDE

6.GET THE INFO – PHYNO FT

Best Rap Single

1.OGB4IG – REMINISCE

2.SHUT UP – BLAQBONEZ

3.COUNTRY – ILLBLISS

4.GET THE INFO – PHYNO, FALZ & PHENOM

5.BOP DADDY – FALZ FEAT. MS. BANKS

Best Vocal Performance (Male)

1 WURLD – GHOST TOWN

2.CHIKE – FORGIVE

3.PRAIZ – UNDER THE SKY

4.COHBAMS – PLENTI

5.NONSO AMADI – WHAT MAKES YOU SURE

6.JOHNNY DRILLE – COUNT ON YOU

Best Vocal Performance (Female)

1.SIMI – NO LONGER BENEFICIAL

2.LINDSEY ABUDEI – ONE ON THE OUTSIDE

3.NINIOLA – ADDICTED

4.J-DESS – CHI EFO

5.YEMI ALADE – LAI LAI

6.IMANSE – AJALA

Headies Revelation

1.VICTOR AD

2.FIREBOY DML

3.JOEBOY

4.TENI

5.REMA

6.CHIKE

Lyricist On The Roll

1 AQ – EUNICE

2.BLAQBONEZ – DEFINE RAP 2

3.MI ABAGA – TRINITY

4.ILLBLISS – COUNTRY

5.PHENOM – GET THE INFO

6.PHYNO – SPEAK LIFE

BEST STREET-HOP ARTISTE

1.NAIRA MARLEY & YOUNG JOHN – MAFO

2.MAYORKUN – GENG

3.REMINISCE FEAT. OLAMIDE & NAIRA MARLEY – INSTAGRAM

4.RUDEBOY – AUDIO MONEY

5.IVD & ZLATAN – BOLANLE

6.OLAMIDE – PAWON

BEST ‘ALTERNATIVE’ SONG

1.CORNER – LADY DONLY FEAT. VANJESS & THE CAVEMEN

2.I WONDER – MOELOGO

3.BITTER – DEENA ADE

4.ANITA – THE CAVEMEN

5.MONEY DEVOTION – GBASKY

6.GOD SAVE THE QUEEN – OLU

ALBUM OF THE YEAR

1.AFRICAN GIANT – BURNA BOY

2.APOLLO – FIREBOY DML

3.AFRO POP VOL. 1 – ADEKUNLE GOLD

4.YELLOW – BRYMO

5.BOO OF THE BOOLESS – CHIKE

AFRICAN ARTISTE RECOGNITION

1.MASTER KG

2.KUAMI EUGENE

3.SAUTI SOL

4.SHATTA WALE

5.STONEBWOY

HEADIES’ VIEWER’S CHOICE

1.DAVIDO

2.OMAH LAY

3.BURNA BOY

4.FALZ

5.FIREBOY DML

6.MAYORKUN

7.DJ NEPTUNE

8.WIZKID

ROOKIE OF THE YEAR:

1.OLAKIRA

2.ALPHA P

3.JAMOPYPER

4.ZINOLEESKY

5.BAD BOY TIMZ

BEST POP SINGLE

1.BILLIONAIRE – TENI

2.NOBODY – DJ NEPTUNE FEAT. JOEBOY & MR. EAZI.

3.LADY – REMA

4.FEM – DAVIDO

5.JORO – WIZKID

6.SKELETUN – TEKNO

SONG OF THE YEAR

1.FEM – DAVIDO

2.NOBODY – DJ NEPTUNE FEAT. JOEBOY & MR. EAZI

3.JORO – WIZKID

4.MAFO – NAIRA MARLEY

5.DUDUKE – SIMI

NEXT RATED

1.TEMS

2.OMAH LAY

3.OXLADE

4.BELLA SHMURDA

ARTISTE OF THE YEAR

1.BURNA BOY

2.DAVIDO

3.WIZKID

4.MAYORKUN

5.TIWA SAVAGE

SONGWRITER OF THE YEAR:

1.SIMISOLA BOLATITO OGUNLEYE (SIMI – DUDUKE)

2.ADEDAMOLA ADEFOLAHAN (FIREBOY DML DML – DREAMER)

3.DAMINI OGULU (BURNA BOY – WAY TOO BIG)

4.STANLEY OMAH DIDIA (OMAH LAY – BAD INFLUENCE)

5.SADIQ ONIFADE (WURLD – GHOST TOWN)

6.ADEKUNLE KOSOKO (1 MILLI)

HALL OF FAME

KING SUNNY ADE

SPECIAL RECOGNITION:

EEDRIS ABDULKAREEM

TIMAYA

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