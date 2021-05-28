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Wizkid and Burna Boy are Nominees for Best International Act at BET Awards 2021 (Full list)

Entertainment
By Olumide

Nigerian songsters, Wizkid and Burna Boy have once again been nominated for the prestigious BET Awarfs for the year 2021.

Burna Boy and Wizkid were nominated for Best International Act.

This year’s nominees reflect an abundance of creative expression and Black excellence across music, television, film, and sports.

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Recall that Burna Boy won the Best International Act category at the 2019 and 2020 BET Awards.

However this time around Burna Boy and Wizkid are up for Best International Act, along with Aya Nakamura (France), Diamond Platnumz (Tanzania), Emicida (Brazil), Headie One (UK), Young T & Bugsey (UK) and Youssoupha (France).

See the full list below;

ALBUM OF THE YEAR

AFTER HOURS – THE WEEKND
BLAME IT ON BABY – DABABY
GOOD NEWS – MEGAN THEE STALLION
HEAUX TALES – JAZMINE SULLIVAN
KING’S DISEASE – NAS
UNGODLY HOUR – CHLOE X HALLE

BEST COLLABORATION

CARDI B FT. MEGAN THEE STALLION – WAP
DABABY FT. RODDY RICCH – ROCKSTAR
DJ KHALED FT. DRAKE – POPSTAR
JACK HARLOW FT. DABABY, TORY LANEZ & LIL WAYNE – WHATS POPPIN (REMIX)
MEGAN THEE STALLION FT. DABABY – CRY BABY
POP SMOKE FT. LIL BABY & DABABY – FOR THE NIGHT

BEST FEMALE R&B / POP ARTIST

BEYONCÉ
H.E.R.
JAZMINE SULLIVAN
JHENÉ AIKO
SUMMER WALKER
SZA

BEST MALE R&B / POP ARTIST

6LACK
ANDERSON .PAAK
CHRIS BROWN
GIVEON
TANK
THE WEEKND

BEST NEW ARTIST

COI LERAY
FLO MILLI
GIVEON
JACK HARLOW
LATTO
POOH SHIESTY

BEST GROUP

21 SAVAGE & METRO BOOMIN
CHLOE X HALLE
CHRIS BROWN & YOUNG THUG
CITY GIRLS
MIGOS
SILK SONIC

BEST FEMALE HIP HOP ARTIST

CARDI B
COI LERAY
DOJA CAT
MEGAN THEE STALLION
LATTO
SAWEETIE

BEST MALE HIP HOP ARTIST

DABABY
DRAKE
J. COLE
JACK HARLOW
LIL BABY
POP SMOKE

DR. BOBBY JONES BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD

BEBE WINANS – IN JESUS NAME
CECE WINANS – NEVER LOST
H.E.R. – HOLD US TOGETHER
KIRK FRANKLIN – STRONG GOD
MARVIN SAPP – THANK YOU FOR IT ALL
TAMELA MANN – TOUCH FROM YOU

BET HER AWARD

ALICIA KEYS FT. KHALID – SO DONE
BRANDY FT. CHANCE THE RAPPER – BABY MAMA
BRI STEVES – ANTI QUEEN
CHLOE X HALLE – BABY GIRL
CIARA FT. ESTER DEAN – ROOTED
SZA – GOOD DAYS

BEST INTERNATIONAL ACT

AYA NAKAMURA (FRANCE)
BURNA BOY (NIGERIA)
DIAMOND PLATNUMZ (TANZANIA)
EMICIDA (BRAZIL)
HEADIE ONE (UK)
WIZKID (NIGERIA)
YOUNG T & BUGSEY (UK)
YOUSSOUPHA (FRANCE)

VIEWER’S CHOICE AWARD

CARDI B FT. MEGAN THEE STALLION – WAP
CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY
DABABY FT. RODDY RICCH – ROCKSTAR
DJ KHALED FT. DRAKE – POPSTAR
DRAKE FT. LIL DURK – LAUGH NOW CRY LATER
LIL BABY – THE BIGGER PICTURE
MEGAN THEE STALLION FT. BEYONCÉ – SAVAGE (REMIX)
SILK SONIC – LEAVE THE DOOR OPEN

VIDEO OF THE YEAR

CARDI B – UP
CARDI B FT. MEGAN THEE STALLION – WAP
CHLOE X HALLE – DO IT
CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY
DRAKE FT. LIL DURK – LAUGH NOW CRY LATER
SILK SONIC – LEAVE THE DOOR OPEN

VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR

BENNY BOOM
BRUNO MARS AND FLORENT DÉCHARD
COLE BENNETT
COLIN TILLEY
DAVE MEYERS
HYPE WILLIAMS

BEST MOVIE

BEBE WINANS – IN JESUS NAME
CECE WINANS – NEVER LOST
H.E.R. – HOLD US TOGETHER
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