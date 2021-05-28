Wizkid and Burna Boy are Nominees for Best International Act at BET Awards 2021 (Full list)

Nigerian songsters, Wizkid and Burna Boy have once again been nominated for the prestigious BET Awarfs for the year 2021.
Burna Boy and Wizkid were nominated for Best International Act.
This year’s nominees reflect an abundance of creative expression and Black excellence across music, television, film, and sports.
Recall that Burna Boy won the Best International Act category at the 2019 and 2020 BET Awards.
However this time around Burna Boy and Wizkid are up for Best International Act, along with Aya Nakamura (France), Diamond Platnumz (Tanzania), Emicida (Brazil), Headie One (UK), Young T & Bugsey (UK) and Youssoupha (France).
See the full list below;
ALBUM OF THE YEAR
AFTER HOURS – THE WEEKND
BLAME IT ON BABY – DABABY
GOOD NEWS – MEGAN THEE STALLION
HEAUX TALES – JAZMINE SULLIVAN
KING’S DISEASE – NAS
UNGODLY HOUR – CHLOE X HALLE
BEST COLLABORATION
CARDI B FT. MEGAN THEE STALLION – WAP
DABABY FT. RODDY RICCH – ROCKSTAR
DJ KHALED FT. DRAKE – POPSTAR
JACK HARLOW FT. DABABY, TORY LANEZ & LIL WAYNE – WHATS POPPIN (REMIX)
MEGAN THEE STALLION FT. DABABY – CRY BABY
POP SMOKE FT. LIL BABY & DABABY – FOR THE NIGHT
BEST FEMALE R&B / POP ARTIST
BEYONCÉ
H.E.R.
JAZMINE SULLIVAN
JHENÉ AIKO
SUMMER WALKER
SZA
BEST MALE R&B / POP ARTIST
6LACK
ANDERSON .PAAK
CHRIS BROWN
GIVEON
TANK
THE WEEKND
BEST NEW ARTIST
COI LERAY
FLO MILLI
GIVEON
JACK HARLOW
LATTO
POOH SHIESTY
BEST GROUP
21 SAVAGE & METRO BOOMIN
CHLOE X HALLE
CHRIS BROWN & YOUNG THUG
CITY GIRLS
MIGOS
SILK SONIC
BEST FEMALE HIP HOP ARTIST
CARDI B
COI LERAY
DOJA CAT
MEGAN THEE STALLION
LATTO
SAWEETIE
BEST MALE HIP HOP ARTIST
DABABY
DRAKE
J. COLE
JACK HARLOW
LIL BABY
POP SMOKE
DR. BOBBY JONES BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD
BEBE WINANS – IN JESUS NAME
CECE WINANS – NEVER LOST
H.E.R. – HOLD US TOGETHER
KIRK FRANKLIN – STRONG GOD
MARVIN SAPP – THANK YOU FOR IT ALL
TAMELA MANN – TOUCH FROM YOU
BET HER AWARD
ALICIA KEYS FT. KHALID – SO DONE
BRANDY FT. CHANCE THE RAPPER – BABY MAMA
BRI STEVES – ANTI QUEEN
CHLOE X HALLE – BABY GIRL
CIARA FT. ESTER DEAN – ROOTED
SZA – GOOD DAYS
BEST INTERNATIONAL ACT
AYA NAKAMURA (FRANCE)
BURNA BOY (NIGERIA)
DIAMOND PLATNUMZ (TANZANIA)
EMICIDA (BRAZIL)
HEADIE ONE (UK)
WIZKID (NIGERIA)
YOUNG T & BUGSEY (UK)
YOUSSOUPHA (FRANCE)
VIEWER’S CHOICE AWARD
CARDI B FT. MEGAN THEE STALLION – WAP
CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY
DABABY FT. RODDY RICCH – ROCKSTAR
DJ KHALED FT. DRAKE – POPSTAR
DRAKE FT. LIL DURK – LAUGH NOW CRY LATER
LIL BABY – THE BIGGER PICTURE
MEGAN THEE STALLION FT. BEYONCÉ – SAVAGE (REMIX)
SILK SONIC – LEAVE THE DOOR OPEN
VIDEO OF THE YEAR
CARDI B – UP
CARDI B FT. MEGAN THEE STALLION – WAP
CHLOE X HALLE – DO IT
CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY
DRAKE FT. LIL DURK – LAUGH NOW CRY LATER
SILK SONIC – LEAVE THE DOOR OPEN
VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
BENNY BOOM
BRUNO MARS AND FLORENT DÉCHARD
COLE BENNETT
COLIN TILLEY
DAVE MEYERS
HYPE WILLIAMS
BEST MOVIE
BEBE WINANS – IN JESUS NAME
CECE WINANS – NEVER LOST
H.E.R. – HOLD US TOGETHER
KIRK FRANKLIN – STRONG GOD
MARVIN SAPP – THANK YOU FOR IT ALL
TAMELA MANN – TOUCH FROM YOU
BET HER AWARD
ALICIA KEYS FT. KHALID – SO DONE
BRANDY FT. CHANCE THE RAPPER – BABY MAMA
BRI STEVES – ANTI QUEEN
CHLOE X HALLE – BABY GIRL
CIARA FT. ESTER DEAN – ROOTED
SZA – GOOD DAYS
BEST INTERNATIONAL ACT
AYA NAKAMURA (FRANCE)
BURNA BOY (NIGERIA)
DIAMOND PLATNUMZ (TANZANIA)
EMICIDA (BRAZIL)
HEADIE ONE (UK)
WIZKID (NIGERIA)
YOUNG T & BUGSEY (UK)
YOUSSOUPHA (FRANCE)
VIEWER’S CHOICE AWARD
CARDI B FT. MEGAN THEE STALLION – WAP
CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY
DABABY FT. RODDY RICCH – ROCKSTAR
DJ KHALED FT. DRAKE – POPSTAR
DRAKE FT. LIL DURK – LAUGH NOW CRY LATER
LIL BABY – THE BIGGER PICTURE
MEGAN THEE STALLION FT. BEYONCÉ – SAVAGE (REMIX)
SILK SONIC – LEAVE THE DOOR OPEN
VIDEO OF THE YEAR
CARDI B – UP
CARDI B FT. MEGAN THEE STALLION – WAP
CHLOE X HALLE – DO IT
CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY
DRAKE FT. LIL DURK – LAUGH NOW CRY LATER
SILK SONIC – LEAVE THE DOOR OPEN
VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
BENNY BOOM
BRUNO MARS AND FLORENT DÉCHARD
COLE BENNETT
COLIN TILLEY
DAVE MEYERS
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