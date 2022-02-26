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“Ladies From Cross River State Are The Most Beautiful In Nigeria” – Actress Hodo Ebun

Entertainment
By Adebimpe

There has been a trending challenge about which state has the most beautiful women in Nigeria. Nollywood actress, Hodo Ebun, is not left out in this trend.

Actress Hodo Ebun
Actress Hodo Ebun

This is so as she has stated that ladies from Cross River State are the most beautiful in Nigeria.

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The actress in a recent interview with Saturday Sun, stated that Cross River indigens are mistaken to be Igbo because of their complexion and beauty.

She however described Cross River ladies as the best, industrious, decent, kind-hearted, intelligent among others.

She said,

“LADIES FROM CROSS RIVER STATE ARE THE MOST BEAUTIFUL IN NIGERIA. WE ARE ALWAYS BEEN MISTAKEN TO BE IGBO BECAUSE OF OUR COMPLEXION AND BEAUTY. BUT IN ALL RAMIFICATIONS, WE ARE THE BEST. WE ARE INDUSTRIOUS, DECENT, KIND-HEARTED, INTELLIGENT, GOOD COOKING SKILLS AND EVEN IN THE OTHER ROOM NOBODY CAN CONTEST. WE ARE VERY GOOD IN BED. FOR ME, MY PARTNER SHOULD KNOW THAT THE MOST IMPORTANT THING SHOULD BE KNOWING THE RIGHT SPOT TO TOUCH. NOT RIDING FOR HOURS. GUYS YOU NEED TO KNOW THAT RIDING A LADY FOR 1 TO 5 HOURS IS BORING 30 TO 40MINS IS FINE.”

Hodo Ebun also revealed that she is still single by choice and she can marry for money.

She said,

“I’M STILL SINGLE BY CHOICE. IF IT IS ADMIRERS I HAVE THOUSANDS OF THEM. I’M JUST TAKING MY TIME AND ALSO PRAYING FOR GOD TO GUIDE ME THROUGH IT. I CAN MARRY FOR MONEY, I LOVE MONEY AND IF MY LOVE FOR MONEY WILL MAKE YOU FIND ME UNATTRACTIVE THEN LET IT BE. IT IS MY CHOICE. LET’S BE SINCERE TO OURSELVES, IS IT LOVE YOU’LL USE TO TAKE CARE OF YOUR KIDS AND FAMILY? IF NOT THEN THERE’S NOTHING TO TALK ABOUT HERE. MONEY OVERRIDES LOVE. MONEY TURNS ME ON ANYTIME, ANY Day”.

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