“My friends misled me” – Estranged Queen of Alaafin of Oyo, begs for forgiveness after leaving the palace
Estranged wife of Alaafin of Oyo, Dami, has begged the Alaafin to forgive her, months after dragging him and claiming that he doesn’t take care of her.
She wrote;
“I WANT TO USE THIS MEDIUM TO TENDER UNRESERVED APOLOGIES TO THE ENTIRE FAMILIES OF ADEYEMI ( ALAAFIN OF OYO) OVER MY LAST POST. PLS I WANT YOU ALL TO KNOW THAT I’M NOT UNDER DURESS IN SENDING THIS MESSAGE AND THAT I’M IN GOOD STATE OF MIND.
THAT ALL THAT I SAID IN MY LAST POST ABOUT LEAVING THE PALACE AND THAT ALAAFIN WAS NOT TAKING CARE OF ME AND ALL WHAT I SAID NEGATIVELY CONCERNING HIM(ALAAFIN) WAS FALSE IT WAS FRIENDS THAT MISLEAD ME AND OUT OF FRUSTRATION.BUT NOW THINGS ARE CLEAR AND I’M SINCERELY SORRY FOR TRYING TO BRING DOWN THE ROYAL FAMILY.
I HAVE BEEN TO LAGOS AND ABUJA TO SEEK FOR THE FORGIVENESS OF THE ROYAL FAMILY. I WRITE THIS IN TEARS AND BEG EVERY GOOD MOTHER TO PLS PLEAD TO MY HUSBAND( ALAAFIN OF OYO) ON MY BEHAVE TO FORGIVE ME. AND TO ALL THOSE THAT CONTRIBUTE ONE MONEY OF THE OTHER WHEN I GET BACK TO PALACE I WILL DEFINITELY REFUND YOU PEOPLE. THANKS. IT’S FOR THOSE THAT UNDERSTAND THAT THEIR IS NO PLACE LIKE HOME ….😭😭😭😭😭😭🙏🙏🙏🙏🙏🙏”
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